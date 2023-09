Tram de Liège : travaux et mesures de circulation

En outre, à partir de ce vendredi, la zone de chantier du côté impair de la place basculera sur le trottoir et sur la zone de stationnement. Ces quelques places seront provisoirement supprimées. En venant de la place du Général Leman, il ne sera plus possible de tourner à droite vers la rue du Vieux Mayeur qui sera mise en sens unique (du quai de Rome vers la place du Général Leman). Une déviation sera mise en place via les rues de Fragnée, de Harlez et le quai de Rome.

Pour toute question : letram.be ou le n° gratuit : 0800 88 022 (du lundi au vendredi de 9h à 12h30, le mercredi de 16h à 20h et le samedi de 9h à 12h).