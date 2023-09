Un artiste liégeois exposé à New York

Après s’être fait connaître pour avoir réalisé une fresque murale dans le cadre du dernier album de David Bowie, l’artiste plasticien Lucien Gilson et son frère et manager, Martin sont prêts à conquérir l’international. Ce détour new yorkais semble d’ailleurs tout tracé pour ce duo largement influencé par la culture américaine, les graffitis et le pop art dans leurs différents projets artistiques, des peintures aux dessins, en passant par l’art mural.

NOIR Artist part à la conquête du monde. ©Noir Artist

Pour cette première incursion outre-Atlantique, NOIR Artist s’est tout simplement emparé du quartier le plus emblématique de la ville : Times Square. Une œuvre spécialement créée pour l’occasion sera ainsi affichée sur les célèbres panneaux publicitaires dans le cadre de la “Cube Art Fair”, organisée par le belge Grégoire Vogelsang, du 6 au 10 septembre.

Dans son dessin, Lucien Gilson a souhaité rendre hommage à la ville en incluant ses attractions populaires, du Chrysler Building au taureau de Wall Street. Il a également utilisé pour la première fois des feuilles d’or comme fond, une manière de mettre en valeur les traits noirs, sa signature, et d’ajouter une touche d’élégance. L’inscription “Dream Big”, écrite en lettres majuscules, traverse l’œuvre. Les deux frères veulent rappeler à quel point il s’avère essentiel de rêver grand et de ne pas avoir peur de croire en soi. Leur épopée américaine leur donne d’ailleurs raison.

Ambassadeur

En plus de Times Square, Lucien et Martin Gilson exposent à la “Philippe Labaune Gallery”, située dans le quartier de Chelsea. Il était important pour eux de pouvoir également présenter des œuvres physiques.

Pour NOIR Artist, cette opportunité représente un vrai tremplin vers l’international. Ces dernières années, leur travail retient de plus en plus l’attention des connaisseurs du monde de l’art. Cela grâce à un sens aiguisé du détail, un jeu de contraste entre le noir et le blanc et aux messages inspirants derrière chacune des toiles.

La fratrie a déjà exposé à Singapour, proposé une performance à Dubaï et été invitée dans de nombreuses galeries à travers la Belgique et la France. Et les deux frères sont loin, très loin de s’arrêter là. Ils viennent d’ailleurs de recevoir le titre de citoyen d’honneur de la ville de Liège et d’ambassadeur de la province de Liège pour faire rayonner les talents locaux à l’étranger.