Un vue imprenable sur tout le territoire de la Basse-Meuse

”On souhaitait créer un lieu touristique qui offre une vue imprenable sur la vallée de la Meuse et le canal Albert”, déclare Isabelle Dalimier, présidente de QVW. “De nombreux riverains connaissent ce lieu mais les touristes, moins, ajoute-t-elle. Ici, tout le monde peut profiter de ce paysage unique”. En effet, si les Richellois viennent régulièrement contempler le magnifique coucher de soleil du haut de la vallée, les courageux promeneurs qui s’y aventurent sont rares.

Isabelle Dalimier et Thierry Gathon prennent la pose devant le point de vue de Richelle. ©MICHEL TONNEAU

“Certains promeneurs, qui empruntent notamment le chemin de pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, découvrent les lieux, mais ils sont très peu”, détaille Thierry Gathon, président de l’ASBL des rendez-vous de la Richelle.

C’est donc avec l’envie d’ouvrir ce panorama à un plus grand public que les ASBL se sont associées et ont imaginé la création d’une table paysagère et d’une longue-vue, dont l’utilisation est gratuite. “La table permet, entre autres, d’identifier les différents lieux emblématiques de la région et l’histoire de cette dernière”, explique le président. Il est également possible, avec un peu de chance, d’y observer de nombreux oiseaux ou batraciens propres à la biodiversité locale.

Ode au wallon

Plus qu’esthétique, la vue se veut donc didactique. À l’aide d’un QR code, il est possible de visionner une courte vidéo qui résume l’histoire de la Basse-Meuse, de ses seigneurs et de ses habitants. Le visiteur a le choix entre les trois langues nationales du pays, l’anglais, pour le “côté international et touristique du site”, ou le wallon.

Lionel Charlier, le bibliothécaire communal du village, a prêté sa voix à l’exercice. Pour le français, ce sont deux élèves de l’école libre et de l’école communale de Richelle qui peuvent être entendus.

”On se félicite de ce projet collaboratif entre le Trilogiport, les services de la Ville de Visé, les ASBL et les riverains, qui ont eu à cœur de financer une partie du projet”, souligne Isabelle Dalimier. “C’est pourquoi, pour les remercier de leur soutien, nous souhaitons préserver, au mieux possible, la quiétude des lieux et le cadre de vie des habitants”, conclut-elle. “Mobilité douce, calme et respect de la nature, il n’en faut pas plus” pour faire honneur à ce nouveau point de vue fédérateur.