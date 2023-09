Une première fresque monumentale pour habiller le centre-ville de Hannut (photos et vidéo)

Tout près de la Saline, juste à côté d’Infor Jeunes, là où la nouvelle piste cyclo-piétonne rejoint la chaussée de Tirlemont, la ville se dote d’un nouvel habit coloré.

Un symbole de Hannut

"J’ai commencé le 24 août, explique l’artiste liégeois qui est aussi animateur à mi-temps au centre culturel de Hannut. Ça n’a pas toujours été simple car j’ai dû subir les intempéries. Mais là, j’avance bien comme il fait beau et je compte avoir terminé fin septembre." L’artiste n’en est pas à son coup d’essai. Il a déjà réalisé une fresque de 4,5 m de haut au théâtre de Liège et une autre à Herstal. "Je fais aussi de la sculpture et des installations comme à l’expo Extra Muros qui est en cours à la gare des Guillemins. Mais une fresque de cette taille, c’est une première pour moi."

L’œuvre est en effet assez monumentale puisqu’elle s’étendra sur 180 m2, soit l’entièreté du pignon d’une maison. Pour l’instant, on distingue déjà un homme assis qui se transforme en arbre. Les traits de son visage sont semblables à ceux de l’artiste. "C’est normal, je prends parfois la pose pour ensuite reproduire la position dans mon travail, rigole Robin Bodéüs. En fait, ce personnage que je suis en train de peindre symbolise Hannut et ses villages. Je me suis inspiré du travail du centre culturel qui avait demandé aux habitants ce qu’évoquait pour eux Hannut. Cela symbolise la ville tournée vers l’avenir avec son urbanisation mais qui ne doit pas oublier ses racines."

Des retours positifs

Pour l’instant, on distingue déjà l’homme assis avec ses branches qui pointent vers le ciel. Il fera face à un nuage et à des oiseaux tandis qu’à l’arrière, il sera adossé à un rocher.

Et les sortes de tags qu’on distingue près du pied du personnage ? "Non, ce ne sont pas des tags faits par des jeunes, rassure Robin. Ce sont des repères pour moi quand je peins. Ils seront retirés par la suite."

Outre l’aspect esthétique, le travail de l’artiste remet aussi une certaine cohésion dans le centre-ville. La liaison cyclo-piétonne est fort fréquentée par des jeunes, des élèves, des gens du quartier. "Les riverains m’interpellent souvent, explique encore Robin Bodéüs. Ils me demandent des explications sur la symbolique. En tout cas, les retours sont tous très positifs".