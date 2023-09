1,5 million de subsides wallons pour le Port Autonome de Liège

C’est ainsi que ce jeudi, sur proposition du Ministre de la Mobilité Philippe Henry, une subvention de près d’1,5 million d’euros vient d’être accordée au Port autonome de Liège. De quoi couvrir 80 % des travaux de réaménagement de l’ancienne gare de triage du port de Monsin (2,4 hectares) qui ont démarré en juin dernier. Ceux-ci contribueront à connecter la région liégeoise aux corridors européens du transport multimodal tout en favorisant la transition énergétique de la logistique des entreprises locales, en développant l’économie et en maintenant l’emploi.

Le nouveau terminal ferroviaire “bimodal” (rail-route) dont il est question viendra compléter quatre plates-formes multimodales (reliées à l’eau, au rail à et à la route). Ainsi, le Port de Liège s’engage à hauteur des enjeux de décarbonation du secteur du transport, au cœur des préoccupations wallonnes et européennes.

300 000 tonnes…

Il faut écrire qu’actuellement, la part du rail dans le transport n’est pas très représentative. Ainsi, sur un ensemble de 19 millions de tonnes de marchandises transitant en un an sur les 32 zones portuaires du port autonome de Liège, ce sont au total 14,5 millions qui circulent par la voie d’eau, 4,2 millions par la route et seulement… 300 000 tonnes par le rail.

”Rappelons qu’en 2022-2023, le Port autonome de Liège investit, avec l’aide de la Wallonie et de l’Union européenne, plus de 15 millions d’euros afin de renforcer les complémentarités entre les modes de transport de marchandises et d’améliorer ses infrastructures existantes. Une telle politique impacte le portefeuille des citoyens puisqu’elle réduit le coût et la pollution du transport, et diminue en conséquence le prix et l’empreinte écologique des biens que nous consommons”, a déclaré Philippe Henry.

Les travaux seront réalisés en bonne coordination entre le Port de Liège, le SPW Mobilité Infrastructures et Infrabel. Ils s’inscrivent dans les objectifs de Stratégie wallonne de mobilité, de la vision FAST et de la Déclaration de Politique Régionale, notamment en termes de diminution du transport de marchandises par route en faveur du rail.