FedEx : Plus d’avions et plus de travail à Liege Airport

Mais apparemment le site de Paris arrive parfois à saturation en ce qui concerne l’activité du fret. Du coup l’opérateur a décidé de faire de Liège une sorte de “vase d’expansion” capable d’absorber le surplus que Paris ne sait pas assumer. "En effet", explique-t-on à la CSC-CNE, "lors d’un conseil d’entreprise qui s’est tenu ce mercredi sur le site de l’aéroport, FedEx a annoncé faire de sa plateforme aérienne à l’aéroport de Liège son hub de fret intercontinental pour l’Europe".

Plus de 68 kilos

“C’est à Liège que seront traités les envois palettisés et les envois de plus de 68 kg. Liège est stratégiquement situé dans une zone qui se connecte facilement à deux des plus grands hubs routiers de FedEx, Arnhem et Venlo, ce qui permet de connecter les volumes de fret intercontinentaux directement au vaste réseau routier européen de FedEx” explique un porte-parole de FedEx.

Dans le cadre de ce développement, début 2024, FedEx commencera à opérer un vol de fret Liège-Indianapolis et introduira des fenêtres de tri supplémentaires à Liège, ainsi que des activités de jour pour les membres de son équipe. “Le vol reliera quatre fois par semaine Indianapolis, aux États-Unis. Il s’agira du deuxième vol transatlantique opéré à Liège, en plus de la liaison actuelle Liège-Memphis, qui aura également un rôle prépondérant dans le transport de notre fret.

Dans la foulée, l’opérateur a engagé, voici quelques semaines, une cinquantaine de personnes pour remplir le cadre fixé par le plan de restructuration. Un personnel supplémentaire qui ne sera pas de trop pour les tâches dorénavant prévues sur le site liégeois.