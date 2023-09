Le piétonnier du cœur de Liège plus grand que prévu ?

Les enjeux sont multiples : les riverains doivent garder l’accès à leur garage, garder la possibilité aux commerçants d’être livrés, conserver l’accessibilité permanente des parkings publics et, bien entendu, maintenir une belle place, le dimanche, au marché de la Batte.

Concrètement, la ville a la volonté de mettre en place différents changements pour apaiser le cœur historique et lui donner une part belle. Ainsi comme annoncé à plusieurs reprises, les rues empruntées par le tram deviendront piétonnes (la rue de Bex, la Place du Marché, les rues Féronstrée et Cité). La règle est tout à fait identique à celle des piétonniers déjà présents sur le territoire. Et pour protéger ce nouvel espace piétons, ces rues seront équipées de caméras qui lisent les plaques des véhicules autorisés à y accéder.

Notons qu’en ce qui concerne les livraisons, le piétonnier emprunté par le tram sera ouvert de 9 h 30 à 11 h 30 afin d’éviter un nombre excessif de voitures durant les heures de pointe du tram.

Pré-équiper les lieux

Du côté de la ville de Liège on indique toutefois que le changement reste possible, modulable, contrôlable et évolutif pour l’ensemble du cœur historique.

En effet, d’autres rues sont susceptibles d’accompagner le mouvement de piétonnisation et de requalification comme : la rue des Mineurs, la rue du Pont, la rue Hongrée, Potiérue, la rue Saint-Thomas…

En bref, la perspective est donc de tendre progressivement vers un grand espace piétonnier où la qualité de vie est améliorée, apaisée et agréable. La Ville de Liège va pré-équiper les différentes rues concernées par des bornes amovibles complémentaires. En concertation avec les riverains et commerçants, d’autres rues du cœur historique pourront ainsi devenir piétonnes en 2024.

Dans un premier temps, les travaux seront relativement légers et consisteront en la pose de bornes ou caméras. Une réfection de la voirie ne serait faite que dans un second temps. C’est dans ce cadre que la Ville de Liège va lancer un marché de 2 millions pour équiper les rues concernées. Un subside wallon de 1,6 million relatif à la Politique intégrée de la Ville, portée par les Ministres des pouvoirs locaux et de la mobilité, devrait couvrir 80 % de la dépense.