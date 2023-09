Liège : Soupçonnée d’avoir poignardé un chien !

Sans défense

La jeune fille est retournée au domicile de son frère. Elle a renfermé le chien dans une cage qui se trouve dans le salon. Elle voulait sortir pour s’enquérir de l’état du chien d’Awatif. Mais elle n’en n’aurait pas eu le temps. Awatif se tenait déjà devant chez elle alors que son fils l’attendait devant avec le chien. Selon la jeune fille, la quadragénaire lui aurait demandé si elle était seule sur place. Ce à quoi la jeune fille a répondu par l’affirmative sans savoir à quel risque elle s’exposait. Awatif serait alors rentrée dans l’habitation et aurait porté plusieurs coups de couteau à la tête du chien. Ce dernier étant enfermé dans sa cage, il n’avait aucune possibilité de se défendre.

La jeune femme a bien tenté de s’interposer, mais sans succès. Elle aurait reçu un coup de couteau. La plaie a d’ailleurs nécessité des points de suture. Un témoin a déclaré qu’il avait vu la première scène de bagarre entre les deux chiens, mais sans y prêter plus attention. Quelques minutes plus tard, il a entendu des cris et a constaté que le fils d’Awatif se trouvait devant la maison du frère de l’adolescente avec le chien Shiba Inu.

Il a interpellé le jeune homme qui ne lui a pas répondu et il a vu Awatif sortir de la maison. Une version qui contredit les explications de la suspecte qui déclare qu’elle n’est jamais rentrée. “Je ne suis jamais rentrée”, a indiqué Awatif. “Ce qui est bizarre avec ce témoin c’est qu’il a été entendu bien après. Je suis certaine que c’est un ami de la famille.” En réalité l’homme a été identifié le jour même des faits mais entendu plus tard. Me Molders Pierre à la partie civile a souligné que les parties civiles étaient particulièrement apeurées à cause de la personnalité des intéressés. En effet, le compagnon est particulièrement bien connu des autorités. L’avocat de la défense a plaidé l’acquittement ou le sursis. Il a aussi rappelé que les plaies du chien et de la dame étaient compatibles avec les traces d’un objet piquant.