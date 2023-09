Verviers : soupçonné d’avoir violé une fugueuse

En juin 2018, alors qu’elle était censée se rendre dans un camp d’été, elle a préféré fuguer. Elle s’est retrouvée chez le suspect en compagnie d’un ami. Elle a expliqué que le prévenu l’avait ajoutée sur Facebook. Elle est revenue chez lui et il en aurait profité pour la violer. Elle est encore revenue sur place, mais accompagnée de sa maman. Il lui a proposé de l’argent pour recommencer et lui a offert une piscine dans le but d’acheter ses faveurs sexuelles. Le quinquagénaire a échangé des messages pour le moins compromettant avec l’adolescente.

Un mobile pécuniaire ?

Elle lui a notamment dit qu’elle voulait bien revenir chez lui, mais il fallait qu’il lui promette qu’il ne se passerait rien de sexuel, qu’il ne l’embrasserait pas. Elle lui a aussi fait remarquer qu’il s’agissait de pédophilie, ce à quoi il a répondu qu’il savait. Qu’il allait aller en prison. Il l’a appelée chou et lui a précisé qu’il l’aimait. Le 15 juillet 2018, la jeune fille s’est rendue au commissariat de police avec sa maman. Elle a déposé quatre feuilles sur lesquelles elle expliquait le comportement de l’intéressé.

L’homme dément les faits. Le tribunal correctionnel de Verviers l’a condamné à 24 mois de prison avec un sursis partiel. Cette fois, le parquet général s’est opposé à toute mesure de clémence. “Sur Facebook, elle a écrit qu’elle avait 19 ans”, a expliqué le prévenu. “Elle n’est jamais venue chez moi seule.” Pour les messages compromettants, le prévenu a déclaré qu’il ne les avait pas écrits. “Des fois je prête mon téléphone. Elle m’a demandé de l’argent.” L’avocat de la défense a souligné que son client était déficient mental. L’avocat a également estimé que la jeune fille avait déposé une plainte dans le but d’obtenir de l’argent. La cour rendra sa décision en octobre.