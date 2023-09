Liège : Il viole une mineure handicapée

Dépassement du délai raisonnable

Selon le tribunal, a jeune fille âgée de 13 ans était la proie idéale puisqu’elle est atteinte de lourdes séquelles sur le plan moteur et mental. “Il a manifestement profité de la situation”, relève le tribunal. Son voisin l’a surveillée pendant des mois avant de la pousser à fuguer. Il l’a attirée chez lui et lui a fait subir trois viols et des atteintes à l’intégrité sexuelle. Il avait pris soin d’utiliser un préservatif pour commettre les faits.

Le tribunal a été contraint de constater le dépassement du délai raisonnable pour être jugé. En effet, plusieurs tentatives d’entendre la jeune fille ont été retardées à la suite de ses soucis de santé. Les magistrats ont souligné que si les faits n’avaient pas été anciens, ils auraient prononcé une peine de cinq ans de prison.