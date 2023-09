Liège : Le père violeur condamné

La victime a souffert d’une maladie sexuellement transmissible à la suite des agressions sexuelles. La famille, d’origine roumaine, s’est assez peu inquiétée du sort de la victime. La mère ne s’est inquiétée que du fait que sa fille avait perdu sa virginité. Quant au père, il avait déclaré que sa fille était consentante… Le suspect a été soumis à une expertise pour déterminer s’il était accessible à des conditions probatoires.

Différence de culture ?

Les experts ont estimé que le profil de l’homme le rendait peu enclin à s’engager avec motivation dans un travail thérapeutique. Ils ont relevé un profil psychopathique, antisocial et égocentrique ainsi que la nécessité d’un cadrage dans le cadre d’un suivi social. Me Zevenne, à la défense du prévenu, a estimé que les questions d’inceste n’étaient pas réglées de la même manière dans le pays d’origine de son client qu’en Belgique. Selon l’avocat, son client a évolué puisqu’au départ, il démentait la matérialité des faits. “Mon client a, à plusieurs reprises, regretté les faits. Il les a commis sous l’influence de l’alcool et de la drogue. Dès le lendemain des faits, il a immédiatement compris son erreur.”