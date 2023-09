Seraing : le Recyparc de la rue de Marnix fermé pour cause d’insécurité

”En fait”, explique Jean-Jacques De Paoli, le porte-parole de l’Intercommunale, “lorsque les écoguides arrivent sur place pour préparer l’ouverture du Recyparc, ils sont régulièrement confrontés à la présence dans les lieux de personnes qui n’ont rien à y faire”. Et de citer des exemples qui font froid dans le dos. “Ils y croisent des toxicomanes qui passent la nuit à l’intérieur après s’être shootés, des SDF, des prostituées qui ont reçu leur client, des proxénètes qui surveillent leurs filles… et quand vous demandez à ces gens de partir, vous ne savez pas comment ils vont réagir. C’est dangereux pour notre personnel”.

Les lieux sont occupés et régulièrement vandalisés. ©DR

Mais, selon Intradel, les choses sont encore pires que cela. “Il y a aussi des problèmes de vandalisme et de santé publique pour le personnel et les utilisateurs. Lorsque nos écoguides arrivent sur place, ils doivent remettre les lieux en état avant l’ouverture. On a retrouvé le parc dans un tel état qu’il n’a pas été possible de l’ouvrir avant 13 heures, alors que l’ouverture est prévue à 9 heures. En outre, on retrouve régulièrement des seringues usagées. C’est dangereux pour le personnel et pour les utilisateurs qui pourraient se piquer avec.”

Présence policière

L’intercommunale a donc décidé de fermer les lieux, tout en demandant à la police locale d’intervenir. “C’est une situation éminemment regrettable pour les usagers de ce Recyparc, mais dans une certaine mesure, ces événements critiques les mettent aussi en danger. L’éventuelle réouverture du Recyparc ne pourrait s’envisager que moyennant des adaptations à caractère sécuritaire que nous devons mettre en œuvre et la collaboration accrue des forces de l’ordre, notamment via des rondes en dehors des heures d’ouverture et une présence régulière à l’ouverture”.

De son côté, la zone de police Seraing-Neupré considère qu’elle n’est pas mandatée pour intervenir sur le site. “La police est mandatée pour intervenir sur l’espace public, alors qu’il s’agit ici d’un espace privé”, estime son chef de corps Yves Hendrix. “Cette intercommunale a la gestion de son espace privé, pour lequel elle doit assurer la propreté ainsi que la sécurité”.

L’intercommunale souligne de son côté que son Recyparc, bien qu’il soit un espace privé, a vocation d’utilité publique. “L’idée, c’est qu’au moment de l’ouverture le matin, on fasse en sorte que les choses se passent bien et d’éviter que le citoyen qui se présente à 9 h à la grille soit inquiété”, reprend Jean-Jacques De Paoli. Un argument qui semble avoir été entendu puisqu’il nous revient qu’une présence policière pourrait être de mise à l’ouverture des lieux. Une attention particulière pourrait également être accordée en cas d’appel des employés du site.

Si tout se passe comme espéré, le Recyparc pourrait rouvrir dans quelques jours.