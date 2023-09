4 jours de travaux dans les rues de Visé

Des entretiens envisagés comme un investissement par ces dernières, qui ont débloqué un budget de 95 000 euros pour le chantier. “Ces travaux permettent généralement de prolonger la vie des routes de 5 à 10 ans”, ajoute la Ville.

Au total, 23 019 m² de voirie seront traités, soit près de 4,6 kilomètres. À Visé, les rues concernées par ce chantier sont les allées des Hirondelles, des Alouettes, de l’Europe, de la Champonnière des Pays-Bas, du Luxembourg, de l’Italie, des Fauvettes, une venelle rue de Mons et le parking du Hall omnisports. À Argenteau, la rue des Noyers et la rue Sur le Bois et le Plateau de Lanaye seront également traitées.

Durant la durée des travaux, certaines de ces rues seront fermées à la circulation et interdites au stationnement.