Fétinne : un pont… et une passerelle cyclo piétonne ?

Au printemps en effet, le SPW MI a introduit une demande de réhabilitation complète du pont de Fétinne – un travail notamment rendu nécessaire à la suite des dégâts subis lors des inondations de juillet 2021. Une réhabilitation globalement “à l’identique”, pont classé oblige donc et pour laquelle le fonctionnaire délégué vient de délivrer le permis, ce 28 août 2023. Une décision qui a de quoi faire réagir celles et ceux qui réclamaient une adaptation de l’ouvrage, pour les cyclistes notamment.

Mais alors que le Gracq (Groupement de cyclistes au quotidien) dénonçait lors de l’enquête publique cette réhabilitation, il juge aujourd’hui que ce permis n’est “pas une mauvaise nouvelle”. En cause : en marge de la réhabilitation à l’identique, il est aussi suggéré voire imposé au SPW MI de permettre le passage à 4 bandes, pour obtenir une bande de bus de chaque côté et surtout de trouver une solution pour la mobilité active (piétons et vélos) “notamment par la possibilité d’adjoindre une passerelle cyclo piétonne”.

Le pont de Fétinne. ©MICHEL TONNEAU

Point noir

On le sait en effet, le défi majeur sur le pont de Fétinne est de devoir intégrer à la fois le trafic automobile mais aussi les modes doux, à la demande du Collège communal de Liège notamment. Car la politique cyclable de la Ville s’affiche en faveur du deux-roues donc mais aussi car il s’agit d’un réel point noir du réseau où les accidents sont légion. En 2019, un accident mortel impliquant un cycliste de 70 ans (et un camion) avait tristement rappelé le caractère dangereux des lieux.

Dans son “avis”, le fonctionnaire délégué mentionne aujourd'hui la création d’une nouvelle passerelle, telle une solution inévitable, vu le manque de place au niveau du pont actuel. Précisément, on peut d'ailleurs lire que “l’OTW propose la construction d’une passerelle cyclo piétonne en amont du pont” et que “cette solution permettrait d’optimaliser la fonctionnalité du pont tout en offrant aux piétons et cyclistes des cheminements sécurisés et différenciés”… Une solution qui n’interviendrait bien sûr pas dans la rénovation initiale et urgente mais sur laquelle se penche déjà le SPW MI.

”Nous sommes en effet en train d’analyser le contenu du permis d’urbanisme et de voir comment optimiser l’espace public à cet endroit pour intégrer tous les modes de déplacements”, nous confirmait ce vendredi Sarah Pierre, porte-parole du SPW MI, “une interaction avec les différentes parties prenantes (autorités communales, OTW, SPW MI) sera d’ailleurs organisée prochainement pour mettre en place des mesures concrètes qui correspondent au mieux au cadre donné par le permis”. Dossier à suivre...