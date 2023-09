Fléron : le pédophile couchait avec sa mère et abusait les enfants de sa famille

Un pédophile domicilié à Fléron âgé de 32 ans encourt une peine de 15 ans de prison devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir violé et commis des abus sexuels sur cinq enfants issus de sa famille et âgés de 4 à 14 ans. L’intéressé a également commis de la détention et des échanges d’images pédopornographiques.