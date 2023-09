Herstal célèbre la Mix’Cité les 16 et 17 septembre prochains

Italiens, Polonais, Espagnols, Marocains, Congolais, ou encore Syriens, tout le monde a sa place à Herstal, et ce n’est pas le Centre Culturel de la Ville qui dira le contraire. En effet, les 16 et 17 septembre prochains, les associations locales et régionales feront découvrir, lors du festival Mix'Cité, leurs différents pays d’origine à travers la danse et la musique. Il sera également possible de goûter à de nombreuses spécialités culinaires du monde.