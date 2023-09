Une mise à jour numérique pour les séniors liégeois

Consciente de ce constat, la Ville de Liège au travers de son asbl “Liège Seniors” a décidé de lancer un programme de formations numériques à partir de septembre à destination des seniors liégeois. Ces ateliers, axés sur la lutte contre la fracture numérique, débuteront dans les trois quartiers les moins équipés en termes d’offres digitales : Angleur, Grivegnée et Wandre.

Par groupes de 15 à 20 participants, les seniors auront l’opportunité de retourner sur les bancs de l’école pour apprendre à maîtriser les nouvelles technologies. Si le smartphone, considéré comme une extension de soi, sera le point de départ, l’utilisation d’une tablette ou d’un ordinateur fera également partie du programme.

Lutter aussi contre les fake news

Ces ateliers permettront aux participants de comprendre la philosophie de l’informatique, notamment le fonctionnement des dossiers et des fichiers, leur organisation et leur envoi par courrier électronique. Ils seront également sensibilisés à l’utilisation des réseaux sociaux par eux-mêmes ou des tiers (vigilance par rapport aux arnaques, fake news, harcèlement, …). Ils seront initiés à la connexion à leur application bancaire et à la gestion des mots de passe.

”Nous échangeons constamment avec le CCCA (Conseil Consultatif Communal des Ainés) ainsi que d’autres associations de seniors mais surtout nous discutons directement avec les seniors liégeois” explique Julie Fernandez Fernandez, échevine en charge de la Politique des seniors. “C’est ainsi qu’avec les agents du Service intergénérationnel de la Ville, nous avons constaté que de nombreuses personnes âgées appréhendent les démarches administratives, bancaires et même la simple communication avec leur entourage. Cette appréhension est particulièrement présente chez les seniors aux revenus les plus modestes et ceux qui sont moins familiers avec les nouvelles technologies. C’est pourquoi nous avons mis en place des groupes de travail pour évaluer leurs besoins et attentes, et proposer des solutions spécifiquement adaptées à nos aînés liégeois.”

Actuellement, le Département des Services Sociaux et de la Proximité organise plus d’une quinzaine d’activités régulières ayant pour thématique le numérique, soit académiques, soit sous forme de cafés numériques sociaux. Certains cours sont animés par des prestataires externes ou des bénévoles.

Ces formations ont débuté le 4 septembre et sont dispensées par l’École de Promotion Sociale d’Angleur. Les inscriptions sont toujours ouvertes et des places sont encore disponibles. Les seniors pourront bientôt envoyer des selfies à leurs petits-enfants en toute confiance.

Pour obtenir plus d’informations sur le programme des formations et les inscriptions, veuillez contacter le Service Seniors de la Ville de Liège (pendant les heures de bureau) au 04 377 00 52 ou par mail animation.seniors@liege.be

En pratique :

Angleur : A la Maison de la Laïcité et des Solidarités d’Angleur Place Andréa Jadoulle, 14 – 4031 Angleur Lundi de 9 h 30 à 12 h 30

Grivegnée : Club de pensionnés de Grivegnée-Centre Avenue Albert Ier 1 – 4030 Liège Mercredi de 9 h 30 à 12 h 30

Wandre : Caméra-etc Rue de Visé 490 – 4020 Liège Jeudi de 9 h 30 à 12 h 30

Infos et inscriptions : Allison Bosak, animatrice intergénérationnelle 0498 67 74 57 – animation.seniors@liege.be

PAF : 2 € par séance.