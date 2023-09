Il séquestre une amie à Seraing et la renferme dans le coffre de sa voiture

C’est durant cette virée que Lucas a rencontré une jeune femme qu’il a fini par ramener chez lui. Là, le duo a encore bu plus que de raison, les deux personnes finissant par s’endormir.

Mais le lendemain, vers 15 h 30, lorsque Lucas a fini par émerger, la jeune femme n’était plus là. C’est alors que Lucas affirme qu’elle lui avait volé 1 500 euros. Fou de rage, il est monté dans sa voiture et s’est rendu chez elle.

Là, il n’a pas fait dans le détail. Il a enfoncé la porte de l’habitation, a empoigné la jeune femme par les cheveux, l’a traînée jusqu’à sa voiture, a fini par l’enfermer dans le coffre du véhicule et ce, avant de lui prendre son GSM et de démarrer en trombe sous les yeux médusés de plusieurs témoins.

L’alerte a immédiatement été donnée et la police est très rapidement intervenue. Elle est parvenue à localiser le véhicule et à interpeller le conducteur… alors que la jeune femme se trouvait toujours dans le coffre. La malheureuse a été libérée et le conducteur a été privé de liberté.

L’homme, déjà très bien connu des autorités judiciaires a été déféré, dimanche matin, au parquet de Liège. Là, le dossier a été mis à l’instruction pour coups et blessures, tentative d’extorsion, vol et séquestration. Un mandat d’arrêt a été requis à son encontre.