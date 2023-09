Les Nuits Indé enflammeront les esplanades du B3 à Liège

Ces concerts gratuits proposent, le temps de trois soirées, une programmation éclectique articulée autour de 16 groupes et artistes indépendants confirmés, majoritairement liégeois.

Pour cette 4e édition, les Nuits Indé proposent, le jeudi 14, leur toute première soirée 100% rock dur, en mettant à l’honneur trois groupes liégeois au caractère bien trempé Wyatt E., Daggers et Lethvm ainsi que Psychonaut, nouveau fer de lance de la scène post métal flamande.

Vendredi, les Nuits Indé fêteront les 10 ans du groupe It It Anita ! Avant la sortie de son nouvel album, ce trio qu’on ne présente plus à Liège passera par la grande scène de l’esplanade, accompagné de nombreux musiciens ayant gravité autour du projet au cours de ces 10 dernières années. Au programme également, la crème du rock alternatif français avec Lysistrata, The Psychotic Monks et Péniche, ainsi que les très prometteurs projets liégeois Eosine et Fervents.

Le samedi soir aura un accent plus électronique, avec une carte blanche au Kollektif Bunker ! Actif sur la scène artistique liégeoise depuis 2012, le KB cherche à bousculer les genres de manière inédite avec une série d’idées mises en action de manière concrète et percutante ... Percutante, comme leur line-up du samedi, mené par Nathan Fake, le prodige anglais du label Border Community, dont le remix du Sky was Pink de James Holden fait danser la planète électro depuis sa sortie en 2003. Au menu également : la techno onirique de Romane Santarelli, les nappes envoûtantes de M.E.R.S, la Dark Disco de Doppelhandel, une touche de psychédélisme avec Walter Astral et, bien sûr, un DJ set barré et éclectique comme le KB crew sait les faire !

Il y en aura pour tous les goûts (et surtout les meilleurs) du jeudi au samedi sur les deux scènes des Nuits indé !

Détail qui ne gâche rien , l'entrée est gratuite.

Infos complémentaires : www.provincedeliege.be/fr/nuitsinde