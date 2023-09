Des itinéraires de déviation seront mis en place le temps des travaux. Les usagers entre Hermalle et Oupeye seront déviés via Haccourt et le Trilogiport. Les usagers entre Vivegnis et Haccourt seront déviés via Oupeye. Les usagers entre Hermalle et Haccourt seront déviés via la rue Voie de Liège. Les accès des zones industrielles de Hermalle et de Haccourt restent inchangés en provenance de l’autoroute E25.

Itinéraire de déviation. ©DR

Quant aux bus, les lignes 50 et 78 seront déviées avec le maintien de la desserte de Vivegnis, Fût-Voie et Wérihet.