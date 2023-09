Rue Éracle : Reliant la rue Saint-Laurent à la rue du Général-Bertrand dans le quartier Sainte-Marguerite, l’artère date de 1873. Elle fut construite sur des terrains appartenant à l’abbaye de Saint-Laurent. Éracle fut évêque de Liège de 959 à 971 ; il n’eut pas le titre de prince car ce n’est qu’à partir de 980 que l’évêque fut reconnu par l’empereur comme prince de la cité régnant sur la “Principauté Épiscopale de Liège”. Éracle eut à reconstruire la cité détruite par les invasions des Vikings.

Rue Natalis : Voilà encore une rue qui honore un de nos plus grands artistes : Michel Natalis, célèbre graveur né en 1609 pour prendre la relève de son père, graveur également. À 22 ans, Michel se rend à Rome pour parfaire son talent et c’est six ans plus tard qu’il reviendra dans la Cité ardente pour, entre autres, se voir confier la réalisation du portrait, sur le vif, de l’empereur d’Allemagne, Léopold 1er. On raconte à ce sujet une anecdote qui rendit Natalis célèbre en Europe : l’empereur fut tellement impressionné par le talent du graveur qu’il remercia celui-ci avec effusion, Natalis, stupéfait, quitta l’audience en oubliant son burin.

Revenant sur ses pas pour le récupérer, il vit avec surprise l’empereur s’avancer vers lui, le burin en main. Arrivé devant Natalis, l’empereur lui dit : “Souvenez-vous Natalis, qu’un empereur vous a servi”. Après avoir créé maintes œuvres d’art pour le plaisir de grands commanditaires, Natalis s’éteignit en 1670. Quant à la rue qui porte son nom, c’est en 1863 qu’elle fut ainsi baptisée, bien qu’elle existât depuis de nombreuses années.

