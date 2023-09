Factory 23 ou quand l’art émerge à Liège

”En quelques années en effet ce festival est devenu ce qu’il escomptait être : un vrai vivier, un dénicheur de talents. Et les programmateurs ne s’y trompent visiblement pas puisque ce sont 92 programmateurs qui sont attendus ce lundi, lors de la journée réservée aux professionnels”, se réjouit Sophie Dupavé, attachée de presse de Factory. “Ils viennent de Belgique et de l’étranger. Ils viennent repérer des pépites qu’ils programment ensuite dans leurs structures. Ces dernières années, plusieurs spectacles sont ainsi nés dans des formes abouties ou presque abouties et ont immédiatement trouvé un écho extraordinaire sur les scènes belges et internationales”. Et de citer par exemple Le Mystère du Gant de Léonard Berthet Rivière, "présenté à Factory 21, repéré par différents programmateurs et créé en septembre 22 au Théâtre National. Le spectacle a eu un succès retentissant. C’est notamment l’un des grands succès du Festival OFF à Avignon”. Il en va de même pour le spectacle Marche Salope de Céline Chariot qui a lui aussi été présenté à Factory 21 et qui connaît désormais un succès phénoménal. "Il a lui aussi été joué cette année à Avignon, au Théâtre des Doms".

Au programme de Factory "23" : 1 création, 5 étapes de travail, 4 présentations du projet et 3 étapes musicales. Si la journée du lundi est réservée aux professionnels, celle du mardi 12 se déploiera au centre culturel de Chênée puis, du 13 au 16 septembre, les œuvres seront à découvrir au Manège Fonck. À noter que cette année, la “scène” du Factory s’ouvre à la danse et à la musique… Le programme complet est à retrouver sur le site de l’événement : https://www.factoryfestival.be/

Signe de bonne santé, les collaborations du Factory sont de plus en plus nombreuses : “pour ces raisons notamment, l’an prochain, Factory deviendra itinérant”.