L’ASBL liégeoise Thermos recherche des bénévoles pour la saison 2023-2024

En effet, tous les ans, ce ne sont pas moins de 350 bénévoles qui se relaient pour faire vivre le restaurant social, situé rue Volière, et l’abri de nuit de la rue Chevaufosse. “Malgré la motivation, certains bénévoles doivent nous quitter”, regrette Paul Lahaye, président de Thermos. “Chaque année, nous enregistrons une perte de 15 %, ce qui fait que, chaque année, nous devons retrouver 50 nouveaux bénévoles”, ajoute-t-il. Dans ce but, deux journées portes ouvertes seront organisées, à l’intention des personnes intéressées à l’idée de rejoindre l’équipe, le 16 septembre, dès 11 heures, au restaurant, et le 19 septembre, dès 19 heures, à l’abri de nuit.

Des profils variés

Il est clair qu’avec plus de 19 000 repas distribués et 5 000 nuitées assurées, le don de soi est essentiel. “Nos volontaires passionnés font la force de notre ASBL”, s’émeut le président, d’autant plus que le travail s’effectue principalement la nuit. “Nous recherchons principalement des veilleurs, des personnes qui passent la nuit à l’abri et s’assurent que tout se passe bien”, annonce Sonia, qui se veut rassurante.

L'ASBL Thermos recherche des bénévoles. ©MICHEL TONNEAU

”Souvent, l’abri fait peur, mais il suffit d’y passer une nuit pour se rendre compte que les a priori sur les bénéficiaires ne représentent pas la réalité”, insiste la bénévole. L’ASBL recherche également des préparateurs de repas, des accompagnateurs, ainsi que des approvisionneurs, qui se chargent de faire la tournée des magasins pour récolter les invendus.

Ce manque de main-d’œuvre a des conséquences directes sur le centre, qui, s’il n’y a pas un minimum de trois veilleurs par nuit, ne peut pas ouvrir. “Si nous manquons de bénévoles, ce sont, chaque nuit, 24 personnes qui dorment dehors”, alerte Samuel, éducateur chez Thermos. “Il suffit d’être disponible un soir ou une nuit, tous les 14 jours, soit une quinzaine de prestations par an, pour faire la différence”, conclut le président.

”Non” aux préjugés

Avec les années covid, les profils des bénéficiaires du restaurant social et de l’abri de nuit se sont diversifiés. “Le public s’est davantage féminisé et il s’est rajeuni”, détaille Sonia. “Et de plus en plus de travailleurs pauvres poussent nos portes, des personnes qui, dès le 20 du mois, n’ont plus assez d’argent pour se nourrir et doivent faire des choix”, déplore-t-elle. Cette pauvreté peut parfois faire peur, mais l’équipe de Thermos le répète, “il faut démystifier les sans chez-soi”.

”Une fois à l’abri, hors des rues froides, autour d’un repas chaud, les bénéficiaires font preuve d’une grande humanité”. "Lorsque ces personnes sont accueillies et considérées, toute la colère et toute l’agressivité de la rue disparaissent” pour laisser place à des longues discussions et de petites histoires racontées autour d’une tasse de café.