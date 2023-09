Le CPAS de Liège recherche une trentaine de collaborateurs

Lors de cet événement, les candidats rencontreront le service des ressources humaines du CPAS au travers d’un entretien axé sur leur CV, leur motivation et leur(s) expérience(s) professionnelle(s). La perspective ? La signature d’un contrat de travail !

”Le CPAS de Liège est en recherche permanente de travailleurs sociaux et notamment d’assistants sociaux, dont la fonction est reprise dans la liste des métiers en pénurie en juillet dernier par le FOREM. Ce speed jobbing permet de faciliter les rencontres et de simplifier la procédure d’embauche : nous demandons aux candidats de se munir uniquement d’un CV”, indique Jean-Paul Bonjean le Président du CPAS.

Procédure simplifiée et contrats à la clé

La procédure de recrutement se veut donc simplifiée. L’objectif de la journée est de mettre en avant une candidature au travers d’entretiens express de 15 à 20 minutes. “Aucune expérience n’est exigée mais le CPAS accordera une attention particulière à la motivation et la volonté d’intégrer des équipes pluridisciplinaires, d’occuper un emploi à finalité sociale chargé de sens et d’offrir des services de qualité à la collectivité”, précise-t-on encore au CPAS de Liège.

Concrètement, le CPAS de Liège est à la recherche d’une trentaine de travailleurs sociaux : Éducateurs spécialisés ; assistants sociaux ; jobcoach ; animateurs socioculturels. Ce Speed Jobbing se déroulera le samedi 23 septembre 2023, de 10 h à 15 h, à la Cité administrative (2ème étage), au Guichet d’Accueil des nouvelles demandes du CPAS, sis Potiérue, 5 à 4000 Liège.

Suivant le poste à pourvoir, le CPAS propose un emploi à temps plein (36h/semaine) ou à temps partiel et ce aux barèmes légaux de la fonction publique locale.

Et de préciser que travailler au CPAS de Liège permet de bénéficier d’une série d’avantages : un horaire à temps plein fixé à 36h/semaine avec la possibilité de les prester en 4 jours ½ ; un pécule de vacance et une prime de fin d’année ; 26 jours minimum de congé par an ; une possibilité de télétravailler en fonction des missions exercées ; une indemnité de télétravail ; une indemnité vélo ; des frais de transport en commun pris en charge à 85 % pour les déplacements domicile-travail ; un travail valorisant au sein du service public.