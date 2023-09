Séisme au Maroc : un local à Liège pour centraliser les dons

Ce samedi, le bourgmestre liégeois Willy Demeyer a annoncé dans un premier temps apporter tout son soutien à la population marocaine mais a également précisé être en contact avec le Consulat du Maroc à Liège, afin d’organiser une aide aussi adéquate que possible. C’est ce lundi soir que l’annonce a été faite : une centralisation des dons est en effet mise en place, au niveau des locaux de la Ville situés rue de la Tonne. Une minute de silence a par ailleurs été respectée.

Moment solennel et symboliquement fort puisque c’est la présidente du Conseil Communal, Sarah El Hasnaoui qui a pu informer les élus et les citoyens liégeois sur les modalités d’aide mises en place. Une présidente du Conseil qui, au regard de ses origines, était particulièrement émue.

Suite au séisme qui a touché une partie du Maroc, la Ville a donc tenu à marquer son soutien au peuple marocain, à toutes les victimes et à leurs proches. Elle a notamment décidé de placer le drapeau du Maroc sur l’hôtel de ville et d’y ouvrir un registre de condoléances. Ce registre sera accessible du mardi 12 au vendredi 15 septembre de 12 h à 17 h. Il est également disponible en ligne via www.liege.be.

Par ailleurs, au-delà de la minute de silence, dès ce mercredi 13 septembre un local pour récolter les dons sera accessible rue de la Tonne de 10 à 17 h (entrée par le site du Football Club Liégeois). “Les contacts entre le bourgmestre et le consul général du Maroc se poursuivent afin de répondre au mieux aux différents besoins exprimés sur place. Une évaluation et une adaptation du dispositif pourrait avoir lieu vendredi”, a-t-on encore précisé à la Ville de Liège ce lundi soir.