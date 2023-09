10 % des accidents cyclistes en Wallonie ont lieu à Liège

”À Liège, le vélo est un sport de combat. L’Agence wallonne de la sécurité routière (AWSR) l’a encore démontré ce mardi 5 septembre en lançant une large campagne de prévention sur la sécurité routière des cyclistes. La raison ? L’augmentation du nombre de cyclistes – désormais un wallon sur 4 utilise son vélo plusieurs fois par mois – mais aussi l’augmentation du nombre d’accidents”, constatent les conseillères Vert Ardent. Des accidents généralement plus nombreux avec les voitures.

Mais ce qu’il y a donc de plus interpellant (pour Liège) ce sont ces statistiques qui montrent que la Cité ardente arrive largement en tête dans les communes les plus accidentogènes en la matière : “un accident sur 10 y a lieu, contre 1 sur 25 à Namur et à Charleroi”… Et le groupe politique d’opposition de citer les causes de ce constat : “un trafic dense”, “un vélo malaimé des autorités pendant 30 ans”, ou encore “la préférence liégeoise pour les espaces partagés entre vélos et voitures ou vélos et piétons”.

”Sécurité routière au quotidien”

Des considérations qui font dire à Vert Ardent que “Liège a besoin de sécurité routière au quotidien”. Car “emprunter des rues cyclables pour se faire frôler c’est dangereux. Emprunter des zones 30 non respectées en étant dans le trafic, c’est dangereux. Il est indispensable de combiner les messages de prévention avec des actions de terrain”.

Ce lundi soir, le groupe politique Vert Ardent réclamait donc des réponses aux questions suivantes : “quelle politique face aux stationnements problématiques sur les pistes cyclables mais aussi ceux qui entravent la bonne visibilité des usagers de la route ? Et quel urbanisme tactique pour améliorer la sécurité des cyclistes facilement ?”.

Dans sa réponse, l’échevin de la Mobilité Gilles Foret a logiquement souligné l’augmentation du nombre de cyclistes à Liège comme cause de ces constats… même s’il ne nie pas le travail à mener en matière d’infrastructures, qui relève aussi de la Région insiste-t-il. “Mais il est normal de constater plus d’accidents à Liège où la part modale du vélo est plus importante qu’à Namur ou à Charleroi”.

Trois fois plus de cyclistes en 10 ans

Parmi les causes liées aux accidents “cyclables” visiblement nombreux à Liège, il y a donc, bien sûr, l’augmentation du nombre de cyclistes. C’est un phénomène qui s’observe dans de nombreuses villes mais qui s’avère être particulièrement vrai à Liège. Comme nous le mentionnions il y a à peine 4 mois : en 10 ans le nombre de cyclistes a triplé en Cité ardente. C’est du moins ce qui ressort des comptages officiels.

Pour vérifier l’évolution du taux de cyclistes sur le territoire liégeois, 18 sites de comptage sont en effet installés à des endroits stratégiques de la ville ; des comptages réalisés à deux moments de l’année, mai et septembre. Si l’on observe les premiers chiffres référencés (mai 2011) comparativement aux chiffres de mai 2022, on constate que le nombre de cyclistes a presque triplé sur l’ensemble de ces 18 sites. En mai 2011 en effet, on observait 521 cyclistes sur une heure (le comptage est effectué entre 7 h et 9 h du matin) tandis qu’en mai 2022, ce chiffre est passé à 1395 cyclistes observés, sur une heure, aux mêmes endroits. Précisément, c’est depuis 2017 que les chiffres explosent. “La courbe montre en effet une nette tendance à l’augmentation sur les 6 dernières années à l’exception des années covid”, nous confiait-on au cabinet de la Mobilité de Gilles Foret. En mai 2022, le nombre de 1.000 cyclistes par heure était dépassé pour la première fois.

Des comptages sont aussi réalisés en continu au moyen de dispositifs utilisant les images des caméras. De janvier à novembre 2022, on observe que le site du Ravel, sous le pont des Arches, quai des Tanneurs, est le plus fréquenté avec presque autant de cyclistes que de piétons. Sur cette période, 212.401 cyclistes sont passés à cet endroit… La passerelle Saucy arrive en 2e position démontrant “son rôle fort de connexion entre la rive gauche et Outremeuse”. De janvier à novembre 2022, 167.549 cyclistes y ont été comptabilisés.