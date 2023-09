1 100 nouvelles places de parking au CHU du Sart-Tilman

Le nombre de patients, de visiteurs et de travailleurs étant en perpétuelle augmentation, les parkings originels du CHU de Liège sont depuis longtemps saturés sur le site du Sart Tilman. Une solution temporaire avait été mise en place, avec la navette “CHUttle” qui relie le parking de délestage situé au Country Hall à l’hôpital. En 2016, le conseil d’administration du CHU a décidé de lancer un marché public pour résoudre de manière pérenne la pénurie d’emplacements. Et c’est le consortium “6nergy Park” (groupe regroupant Eloy, Democo, Optimal Parking Control, le bureau d’études Lemaire, les bureaux d’architecture AAST et HGA) qui, en octobre 2019, a été choisi pour réaliser et prendre en concession les parkings.

Le Parking 101 va bientôt ouvrir ses portes. ©CHU

Concrètement, trois parkings déjà existants et jouxtant l’hôpital ont vu leurs capacités fortement accrues :

Parking 112 : 1 222 places accessibles depuis le 26 décembre 2022 (avec places PMR et bornes de recharge électrique)

Parking 109 : 494 places accessibles depuis le 1er janvier 2023 (avec places PMR)

Parking 101 : 1 100 places accessibles à partir du 2 octobre 2023 (avec bornes de recharge électrique)

10 euros par jour maximum

Cumulés, ces parkings représentent donc près de 3 000 places disponibles, soit une augmentation de près de 80 % par rapport à la situation initiale. Et ce, sans compter les parkings spécifiques dédiés aux collaborateurs, aux médecins généralistes, aux Urgences…

L’objectif du CHU est également de mettre fin au parking sauvage qui dénature le site et pose des soucis de mobilité, notamment pour les bus.

En ce qui concerne les personnes à mobilité réduite, plus de 200 places leur sont réservées (notamment dans le parking 109, avec deux étages dédiés). Pour certains patients spécifiques (dialyse, radiothérapie et hôpital de jour en oncologie), des conditions spécifiques sont prévues.

L’offre étant désormais largement suffisante, les navettes CHUttle cesseront de fonctionner le vendredi 29 septembre soir. Rappelons également que le site du Sart Tilman est desservi par de nombreuses lignes de bus (2,28,48,58,158, E20) et que les parkings disposent d’emplacements vélos et motos.

Au niveau du prix, sachez que Les parkings P101, P109 et P112 sont accessibles pour 1,50€/heure, maximum 10€/jour (7j/7, 24h/24).

Infos complémentaires : www.chuliege.be/sart-tilman-parkings