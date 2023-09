Des casiers solidaires supplémentaires pour les sans-abri à Liège

En 2018, douze casiers dits solidaires ont été installés sur deux sites au centre-ville de Liège, aux Guillemins et sous la passerelle quai sur Meuse. Il s'agissait de permettre aux personnes sans-abri de disposer d'un endroit sécurisé pour y déposer leurs effets personnels, facilitant ainsi leurs déplacements et ainsi éviter de les voir encombrer l'espace public. Ce projet était porté par plusieurs ASBL oeuvrant en faveur des plus démunis et avait été largement plébiscité par des citoyens dans le cadre du processus participatif "Réinventons Liège".

Au bout de cinq ans d'utilisation, la conseillère communale Corinne Wégimont a souhaité savoir, en fonction du bilan tiré, s'il était envisagé d'étendre le dispositif. "L'évaluation réalisée fin 2020 a montré que 11 sur 12 étaient occupés tandis que le douzième était en cours d'attribution et qu'une quarantaine de personnes ont ainsi été touchées, dont au moins une quinzaine d'entre elles qui ont retrouvé un logement. De plus, les craintes de dégradation, vandalisme ou malpropreté n'ont pas été observées", a-t-il répondu. Aussi, l'évaluation étant positive, six casiers supplémentaires iront compléter le dispositif dans le quartier des Guillemins. La production de ceux-ci ayant été lancée, ils devraient y être placés prochainement.