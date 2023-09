Fléron se met à l’heure de la transition alimentaire

Au vu du succès de la première édition de Nourrir Fléron, une deuxième édition sera organisée les 15 et 16 septembre prochains. Le but de ce festival entièrement gratuit est de sensibiliser les citoyens au contenu de leur assiette et à la mise en valeur de la production locale responsable. Il se veut être un plaidoyer inspirant pour une nourriture accessible et de qualité.