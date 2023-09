À travers cette association, ils sont parvenus à tisser du lien entre les habitants du quartier, les commerçants et les services publics et associatifs. Ils participent également aux actions de prévention sociale, dont le sport est un vecteur d’accroche essentiel.

Une collaboration avec l’ASBL Arpège leur permet également d’encadrer des jeunes contraints d’effectuer des heures de travaux d’intérêt général. Cet encadrement s’effectue lors des activités du Cuban Boxing Club de Bressoux qui attire chaque semaine plusieurs centaines de jeunes (filles et garçons) aux entraînements et aux différentes compétitions où s’illustre le Club.

Championnat de Belgique

Fort des résultats engrangés, en mai 2023, le Club a été choisi par la Fédération Belge de Boxe anglaise pour organiser les finales du championnat de Belgique. Cet événement, soutenu par Liège Sport, a rencontré un vif succès.

L’ASBL ayant démontré son savoir-faire se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins. L’utilisation de la salle de sport de l’école communale de la rue de Porto marque ses limites, en termes d’accessibilité horaire, de montage et démontage des infrastructures, éléments qui handicapent le développement de l’action sportive du Club.

Pour soutenir les activités de l’ASBL non subventionnée, le Collège permet désormais à celle-ci d’occuper le Hall Omnisports de la Constitution deux soirs par semaine. Ce hall comprend un ring, ce qui permet au Club d’organiser en même temps les entraînements physiques et de boxe, le tout avec une plus grande capacité d’accueil.

Toutefois, cette solution n’est pas la plus optimale et limitera rapidement les activités du Club. Raison pour laquelle, lundi soir, le Conseil communal de Liège a décidé de céder un terrain de 558 m², sis rue du Moulin et adjacent à la Maison des Jeunes à l’ASBL. À charge pour cette dernière d’y construire une salle de boxe présentant toutes les modalités nécessaires au bon déroulement de l’activité sportive.