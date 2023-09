Bientôt une maison du zéro déchet à Waremme, la première de la province

Et pour ça, le conseil communal de ce lundi soir votait unanimement cette convention tripartite. "Mettre en place une maison du zéro déchet dans le même bâtiment qu’Hexapoda a tout son sens car il existe une complémentarité entre les insectes et, finalement, le respect de l’environnement, défend Raphaël Dubois, l’échevin des Déchets. Et puis, il était important que l’occupant historique du lieu soit impliqué."

Il existait déjà une convention entre la Ville et le musée des insectes mais depuis l’agrandissement des lieux, une nouvelle devait être actée en prenant compte des nouvelles réalités du site. "Cette nouvelle configuration, qui voit aujourd’hui arriver Intradel, exigeait une mise à jour de la convention, qui permettra notamment d’encadrer l’utilisation et l’occupation du bâtiment dans le calcul des charges énergétiques, des loyers, la répartition des locaux… qui ne l’étaient pas par le passé. Et en plus, c’est une bonne chose pour les deniers communaux", précise l’échevin de l’Environnement, Julien Humblet.

"Sensibiliser aux bonnes pratiques du zéro déchet"

Ce projet de maison du zéro déchet devrait voir le jour ces prochains mois et ciblera non pas uniquement les Waremmiens mais toute la région, puisqu’il s’agira ici du seul centre de référence à des kilomètres à la ronde. "Ce sera clairement une antenne d’Intradel sur la région, qui dépassera même les frontières de la Hesbaye. Elle pourra accueillir les personnes désireuses d’être sensibilisées aux bonnes pratiques", se réjouit Raphaël Dubois.

Le conseiller d’opposition W@lter, Thierry Bataille, se dit "très content" de cette convention, "car la Ville injecte beaucoup d’argent dans Hexapoda et on n’avait pas vraiment de mainmise sur l’activité qui s’y déroule". Toutefois, en termes d’entretien, le conseiller s’étonne: "17 000 € par an de charges, ça me paraît énorme. Qu’est-il fait là comme travaux d’entretien exactement ?" Julien Humblet répond que l’entretien du site ne concerne pas uniquement le bâtiment mais aussi "tous les cheminements qui se trouvent dans le parc et qui sont aussi à la charge d’Hexapoda".

Le conseiller d’opposition indépendant Laurent Moor, lui, s’interroge sur le pourquoi d’une convention sur dix ans. "C’est parfois plus intéressant de voir d’abord comment ça fonctionne avant un engagement si long." L’échevin Dubois rétorque qu’il est possible de sortir de cette convention comme pour n’importe quel contrat de bail. "Il n’est pas dit que cette convention ne va pas évoluer si on s’aperçoit que des choses ne sont pas bonnes. Mais il est clair qu’on est dans une optique de pérennité."