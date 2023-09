Ce marché porte sur la déconstruction du bâtiment actuel (buvettes et vestiaires) et sur la construction d’une toute nouvelle infrastructure sportive. Il constitue donc la concrétisation d’un souhait régulièrement exprimé par ce club de foot comprenant une quinzaine d’équipes pour plus de 300 sportifs.

Dans la foulée de ce dossier, la demande de subsides parviendra aux services Infrasports de la Région Wallonne, l’objectif de la Ville étant d’entamer les travaux dans le courant de l’année 2024. L’enveloppe budgétaire estimée pour le chantier et ses abords (espace de parking et plantations) est de 3,4 millions.

A terme, le nouveau bâtiment s’élèvera sur deux niveaux. Il comportera deux vestiaires d’arbitres, quatre vestiaires collectifs pour les joueurs, divers locaux techniques, des sanitaires hommes, femmes et PMR, un bureau et une salle de réunion. Il disposera également d’un bar, d’une cuisine et d’une cafétéria permettant l’accueil de près de nonante personnes. Notons qu’il jouira aussi d’une terrasse de 45 m² pouvant recevoir une vingtaine de personnes.

Basse énergie

Le bâtiment sera "basse énergie". Son enveloppe, de la dalle du sol à la toiture, en passant par les murs, sera constituée de matériaux épais et aux performances optimales en matière d’isolation. Il disposera de deux chaudières à haut rendement et d’une ventilation double-flux. Notons aussi que l’installation d’une citerne à eau de pluie de 10 m³ permettra d’alimenter les sanitaires et les robinets d’entretien. L’ensemble de l’éclairage sera équipé de la technologie LED.

Le projet intègre enfin la création d’un parking aisé de quelques 40 places dont 2 PMR. 8 emplacements vélos et 5 emplacements motos sont aussi prévus. Conformément aux préceptes édictés par le plan Canopée, 7 nouveaux arbres viendront de surcroît agrémenter l’accès aux nouvelles installations.