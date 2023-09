Les œuvres exposées sont réalisées par des artistes dans le cadre d’ateliers créatifs des centres de jour et des institutions spécialisées. Ceux-ci permettent aux bénéficiaires de s’exprimer grâce à l’art, de laisser libre cours à leur créativité et à l’expression. Malheureusement, ces œuvres restent souvent inconnues du grand public et peuvent se nourrir d’a priori.

Pan'Art est à découvrir à la Cité Miroir, à Liège. ©DR

Pan’Art a voulu et veut changer ça ! Et le pari est gagné depuis 10 ans déjà !

La meilleure démonstration que l’on peut en faire, c’est l’envie manifestée chaque année par de nombreux visiteurs, véritables amateurs ou esthètes, d’acquérir l’une ou l’autre de ses œuvres auprès de l’artiste ou de l’institution où il réside. Ainsi que l’intérêt manifesté par certaines galeries d’art !

Au fur et à mesure des années, les artistes font preuve de plus en plus de talents et de savoir-faire et donnent naissance à des compositions surprenantes et originales : peintures, sculptures, papiers mâchés, tissus pliés ou encore vidéos qui vous émerveilleront.

Entrée gratuite

”Par le biais de cette exposition, il nous tient particulièrement à cœur de démontrer que ces ateliers auxquels ils participent dans leurs institutions n’ont pas pour simple but de les occuper mais de les aider à évoluer dans leur art, à développer leurs talents, à s’intégrer dans notre société et à gagner en autonomie”, explique-t-on à la Province de Liège.

Pan’Art est donc à découvrir, du 14 au 17 septembre (de 10 à 18 heures), à la Cité Miroir, place Xavier Neujean, 22 à Liège. Et, ce qui ne gâte rien, l’entrée est gratuite.

Infos complémentaires : 04/279 69 35.