Joelle, liégeoise, organise des voyages au Maroc depuis plus de 10 ans : “Je repars bientôt pour visiter, mais j’en profiterai pour apporter mon aide”

Finalement, après réflexion, le groupe d’amis a tout de même décidé de s’y rendre, “pour éviter de faire perdre davantage d’argent aux locaux qui les accueilleront”. “Si nous annulions toutes nos réservations, les propriétaires des Air B&B que nous avons loués, entre autres, auraient aussi perdu de l’argent, et le but n’est pas d’affecter encore plus leur économie, déjà fragilisée”, insiste Joelle.

Le groupe s’envolera donc le 22 septembre, les valises remplies au maximum de dons. “Notre guide, Ahmed, que nous connaissons très bien, est chargé de repérer des familles sinistrées et de nous faire part de ce dont elles ont besoin”, explique Joelle. “Ainsi, nous avons prévu de passer le premier jour à Marrakech et de leur apporter ce qu’elles ont demandé”, conclut-elle.

Joelle a également décidé de lancer une cagnotte, qui servira à acheter des dons sur place ou à tout simplement distribuer la somme récoltée à la population touchée par le séisme. Les personnes qui souhaiteraient participer à cette récolte de dons peuvent directement contacter Joelle, au 0475 94 70 82. “Nous souhaitons être le plus transparents possibles. Après notre voyage, nous ferons un état des lieux de la façon dont les sous ont été utilisés”, conclut Joelle, qui se réjouit déjà “de la somme récoltée en seulement quelques jours”.