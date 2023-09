En cause, entre autres, la présence durant la nuit de toxicomanes, de prostituées et de leurs proxénètes qu’il est parfois difficile de déloger et qui, en outre, se livrent à des actes de vandalisme sur place. Bref, lorsque les écoguides arrivaient pour prendre leur travail, ils éprouvaient énormément de peine à mettre les lieux en état.

Pendant la fermeture, le site a été complètement nettoyé, les abris à DEEE (électros) ont été démantelés et cette fraction ne sera plus reprise sur ce Recyparc.

Un garde

Comme les personnes qui s’introduisaient la nuit sur le site prenaient les matelas pour s’installer dans les abris DEEE, les matelas ne seront temporairement plus repris dans ce Recyparc et ce, dans l’attente d’un conteneur sécurisé. Comme prévu, les conteneurs des encombrants et des métaux seront vidés plus régulièrement en fin de journée et le week-end. Un garde sera également présent dès l’ouverture.

”Enfin”, conclut Jean-Jacques De Paoli, le porte-parole d’Intradel, “nous nous réjouissons aussi de la bonne collaboration avec la zone de police qui a mandaté son conseiller prévention/vols afin d’étudier avec nous les différentes manières de sécuriser le Recyparc”.