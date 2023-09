La dispute a en effet eu lieu entre ce dernier et un autre SDF, âgé quant à lui de 43 ans. Les deux hommes se connaissaient et l’auteur des faits n’a pas hésité ce mercredi à frapper à coups de pied sa victime ; on évoque également un étranglement et l’usage d’un couteau. Selon les premières informations, l’agresseur ne cessait, depuis plusieurs mois, d’extorquer de l’argent à sa victime, attendant que celle-ci reçoive son revenu d’intégration sociale pour lui prendre plusieurs centaines d’euros.

Ce mercredi, une bagarre a éclaté sur fond de ce litige.