Drogues synthétiques, cannabis : une importante organisation criminelle démantelée à Liège (photos)

L’enquête menée par la justice liégeoise a démarré il y a plus d’un an a fait savoir le parquet de Liège et, sur base d’informations policières et de la découverte d’une plantation de cannabis, l’opération policière a donc été menée sous la direction de la juge d’instruction, contre cette organisation criminelle “familiale”, implantée aux Pays-Bas, dans la ville de Tilburg ; mais active dans la région liégeoise.

5.500 plants à Villers et à Liège

”Ce 12 septembre 2023, avec l’appui des unités spéciales, de l’appui canin, du service de démantèlement des laboratoires de drogues de la DGJ (CRU) et de la Protection civile, la PJF Liège a mené 3 perquisitions et démantelé un laboratoire important de drogue synthétique (MDMA) en cours de production à Awans, une plantation d’une capacité de 3.000 plants à Villers-l’Evêque et une plantation de 2.500 plants rue Lamarck à Liège”.

Au total, quatre personnes ont été interpellées, entendues et présentées ce mercredi au juge d’instruction, poursuit-on au parquet de Liège qui précise qu’une centaine de policiers a été engagée dans cette opération de grande ampleur. “Simultanément, sur base d’une demande d’entraide judiciaire et de mandats d’arrêt européens de la Juge d’Instruction liégeoise, la police néerlandaise a procédé à sept perquisitions dans la région de Tilburg où quatre personnes ont été interpellées. Ces perquisitions ont également permis de découvrir un fusil-mitrailleur Kalaschnikov, deux armes de poing des gilets pare-balles. Plusieurs véhicules dont une Audi A7 et deux montres de grand luxe ont également été saisis”.

Il semble par ailleurs qu’un lien formel soit établi entre cette organisation criminelle et la découverte à Herstal en janvier 2023 d’une plantation de 1500 plants de cannabis. “Cette enquête d’envergure sera poursuivie par la division “stupéfiants” de la PJF de Liège sous la direction de Madame Joliet, Juge d’instruction".

L'opération a mobilisé une centaine de policiers. ©D.R.