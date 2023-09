Hannut : Le violeur ne respecte pas ses conditions probatoires

Le 2 décembre 2019, il s’est rendu dans un café situé à Hannut. Une jeune fille avait l’habitude de se rendre dans ces lieux. Plusieurs témoins ont constaté que le sexagénaire lui avait offert un verre. Jean-Paul lui a directement fait des propositions sexuelles. Il lui a “mis la langue dans la bouche”. La jeune fille est sortie de l’établissement et il l’a suivie. Il l’a ensuite prise par la main. Elle s’est sentie obligée de le suivre. Arrivés à proximité d’une pharmacie, le Hannutois a commis des attouchements avant de la violer. Deux autres jeunes femmes se sont plaintes du comportement de l’intéressé. La première a expliqué que le sexagénaire avait commis des attouchements sur elle. Elle a expliqué qu’il lui avait fait mal en lui palpant le sein.

La troisième a été victime de comportements déplacés et de coups commis le 22 avril 2019 alors qu’elle se trouvait sur la place de Hannut. Jean-Paul a nié tous les faits mis à sa charge. Mais une partie des faits a été filmée. La victime s’est directement confiée aux éducateurs de l’institution spécialisée dans laquelle elle est prise en charge. En 2021, le tribunal avait décidé d’accorder des conditions probatoires au condamné comme ce dernier en avait fait la demande. Il devait notamment se rendre à la maison de justice, mettre en place un suivi psychologique et démontrer par des prises de sang qu’il ne consommait plus d’alcool.

Soul à la maison de justice !

Mais le 25 avril 2023, la maison de justice a envoyé une demande de révocation. Le parquet a reçu un rapport de signalement de la maison de justice le 31 mars dernier. Jean-Paul avait pourtant déjà été admonesté en septembre 2022 car il ne respectait pas la condition de suivi thérapeutique.

Le 25 avril 2023, il s’est présenté en état d’ivresse à la maison de justice ! Il a ensuite quitté les lieux avant d’être reçu. La maison de justice a déploré des rencontres irrégulières et des entretiens improductifs. Jean-Paul a expliqué qu’il trouvait que la maison de justice était trop éloignée de son domicile. De plus, il n’a déposé qu’une seule analyse de sang. Mais même cette analyse ne comportait pas les marqueurs de consommation d’alcool comme cela aurait dû être le cas. Jean-Paul ne s’est pas non plus présenté devant le tribunal pour demander la non-révocation de ses conditions probatoires. Dans ces conditions, il est plus que probable que le tribunal va révoquer son sursis et le condamné devra très probablement effectuer la peine de quatre ans de prison ferme.