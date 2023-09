Les sapeurs ont déployé sur place un véhicule officier, une autopompe, une auotéchelle et une citerne, soit dix pompiers en action qui ont rapidement maîtrisé les flammes. À 11h30, tout était déjà sous contrôle.

Le feu s’est limité à la chambre d’où a débuté l’incendie. Les causes ne sont pas encore connues. Une occupante était présente dans le bâtiment et elle a pu être évacuée à temps. On ne déplore aucun blessé et le sinistre est limité.