La Ville de Liège veut stopper l’artificialisation de son territoire et mettre davantage ses parcs et espaces verts en valeur

Une exposition qui présentera ces neuf objectifs aux citoyens liégeois gratuitement, à l’aide d’une cinquantaine de clichés de la Cité ardente et de scénarios d’évolution du territoire.

Liège, Ville…

À travers trois grandes visions du Liège de demain, le conseil communal a chargé trois cabinets d’experts urbanistes paysagistes de faire de Liège une “Ville fertile, une Ville fleuve, une Ville des courtes distances”.

La Ville envisage, en effet, de mettre en valeur le patrimoine naturel de Liège grâce à la création d’une grande chaîne des parcs. De cette manière, les espaces verts et boisés, souvent peu visibles ou inaccessibles, seraient reliés par des chemins de promenade.

Ensuite, il s’agit de stopper l’artificialisation du territoire sans toutefois mettre un frein au développement immobilier. Ainsi, il s’agira de développer des zones habitables et exploitables sur des zones déjà urbanisées, comme, par exemple, des anciens sites d’activités à reconvertir.

Enfin, avec l’arrivée du tram, déshabituer les citoyens à l’utilisation de la voiture reste, encore et toujours un challenge, que les experts souhaiteraient encourager en améliorant l’attractivité des espaces très bien desservis en transports bas carbone.

Exposition ludique

Avec cette exposition, les autorités communales espèrent confronter leurs idées au regard des citoyens “afin de profiter d’un moment privilégié en leur présence et d’échanger sur les ambitions de chacun”. Ouverte du mercredi au vendredi, de 12 heures à 18 heures, et le week-end, de 10 heures à 16 heures, les visiteurs pourront y consulter des archives de la Ville, y écrire leurs impressions et même les dessiner, sur une table à dessin géante.

L’occasion pour tous les riverains et les amoureux de Liège de (re)découvrir leur territoire et de s’imaginer un futur durable et viable.