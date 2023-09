Le public cinéphile a littéralement usé les sièges des Grignoux cet été

”La météo pourrie du mois d’août” y est pour quelque chose, avoue Lo, responsable de la promotion du groupe. “Les Liégeois fréquentent forcément plus les salles quand il pleut que sous un grand soleil”, ajoute-t-elle. Mais, ironie du sort, “même quand il fait moche, le public est là”. “Pendant nos projections en plein air, les cinéphiles venaient équipés, avec un k-way, pour profiter du film”, s’amuse la responsable.

Rien ne semble, en effet, mettre à mal la motivation des Liégeois qui, maintenant que la crise sanitaire est derrière eux, “ressortent à nouveau”. “On voit bien que le milieu culturel et festif reprend du poil de la bête”, se réjouit Lo. À noter également que, durant les étés 2020 et 2021, les salles “ne pouvaient être remplies qu’à la moitié voire au tiers de leur capacité”, rappelle-t-elle.

Enfin, il faut l’avouer, selon les Grignoux, “la qualité des films proposés cet été était impressionnante”. Il est vrai qu’avec le phénomène “Barbenheimer” (contraction de “Barbie” et de “Oppenheimer”, deux grosses productions “à ne surtout pas comparer”), les cinémas ne pouvaient pas espérer mieux. “Sans ces deux films, on n’aurait probablement pas enregistré une si grande fréquentation de nos salles”, confie Lo.

”J’peux pas, j’ai cinéma !”

Les quatre cinémas des Grignoux, en plus d’être parmi les rares à profiter du manque de soleil, font également partie des 34 cinémas à participer à l’opération “J’peux pas, j’ai cinéma !”, initiée par la ministre de la Culture, Bénédicte Linard.

L’occasion pour les habitants de la Fédération Wallonie-Bruxelles de profiter de places de cinéma à 1 euro seulement. Une façon pour le public “peu habitué au 7e art” de découvrir ce monde à un prix dérisoire. Mais pour l’ASBL, cette opération n’est pas pensée pour “faire du profit, mais plutôt pour attirer un public qui ne fréquente habituellement pas les salles”. “Si ne fût-ce que 20 ou 30 néophytes viennent voir un film à 1 euro, constatent que nos salles sont propres, confortables, et que l’expérience leur plaît, ce sont 20 ou 30 personnes susceptibles de revenir nous voir”, conclut la responsable, qui rappelle que le cinéma Le Parc a été entièrement rénové et que toutes les assises des sièges de la Sauvenière ont été changées.

Un été qui ne peut annoncer que du bon pour l'ASBL qui met un point d'honneur, "depuis 40 ans, à proposer des tarifs accessibles à tous".