Liège – Liaison E25-E40/A602 : 5 nuits de fermeture pour assurer l’entretien trimestriel

Les fermetures nocturnes porteront sur les deux sens de circulation, entre l’échangeur n°35 “Avroy/Laveu” et l’échangeur n°39 “Chênée” durant les nuits suivantes :

- du dimanche 17 septembre au lundi 18 septembre,

- du lundi 18 septembre au mardi 19 septembre,

- du mardi 19 septembre au mercredi 20 septembre,

- du mercredi 20 septembre au jeudi 21 septembre,

- du jeudi 21 septembre au vendredi 22 septembre.

”Pendant ces nuits, la liaison sera totalement coupée à la circulation, dans les deux sens, de 22h (fermeture progressive des accès dès 20h30) à 6h (réouverture progressive dès 5h). Les déviations habituelles seront mises en place via l’A604, itinéraires S1 et S20. Par ailleurs, dans une optique d’optimalisation des chantiers, la signalisation pourra être étendue dans les zones d’approche de la liaison (entre les sorties “Embourg” et “Chênée” ainsi qu’entre l’échangeur de Loncin et “Avroy/Laveu” dans les deux sens de circulation) pour effectuer d’autres travaux d’entretien”.

On précise par ailleurs à la Sofico que ce regroupement de chantiers d’entretien permet de réaliser des économies en effectuant une seule pose de signalisation, de moins impacter le trafic et d’assurer une meilleure sécurité des ouvriers en utilisant une signalisation fixe.

Ces opérations seront également mises à profit pour permettre aux services de secours de réaliser des exercices.