Par conséquent, le trafic est dévié. “Il est obligatoire d’emprunter la sortie Chênée et de suivre les itinéraires de déviation pour poursuivre sa route vers Bruxelles (soit via la bretelle Angleur soit via la bretelle Val-Benoît)”, indique-t-on encore à la police de Liège. “Les automobilistes sont invités à emprunter à un itinéraire bis s’ils le peuvent. Des ralentissements sont déjà à déplorer à Chênée, boulevard de l’Ourthe et rue de la Station,…"