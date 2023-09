Changement de direction à l’OPRL : Aline Sam-Giao reprend les rênes de l’institution liégeoise

”Il n’y a pas un domaine dans lequel Daniel n’ait pas excellé”, insiste Jean-Pierre Hupkens, président de l’OPRL. “Il fallait donc trouver une candidate exceptionnelle à la carrure professionnelle impressionnante”, se félicite-t-il, accueillant la nouvelle directrice générale avec joie. Et quelle pointure ! Après cinq ans à la direction de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon entre 2017 et 2023, l’élue a déménagé dans la Cité ardente et compte bien “rendre au public liégeois son amour réciproque pour l’orchestre”.

Quel futur pour l’OPRL ?

"Le personnage d’Aline est en accord total avec notre maison”, se réjouit Gergely Madaras, pour qui l’engagement de la nouvelle directrice semble sonner comme une évidence et une étape importante pour atteindre une “quasi-parité dans les hauts postes de l’orchestre”.

À peine arrivée, Aline Sam-Giao “frissonne” déjà à l’écoute des symphonies jouées par la centaine de musiciens qui font vibrer l’institution. À noter que la directrice était tombée sous le charme de l’OPRL il y a alors deux ans, lorsque l’orchestre s’était produit à Lyon.

Un talent musical salué par celle-ci, qui compte bien “continuer à mettre en valeur le magnifique travail accompli ces dernières années”. Pas de grands projets en vue, en tout cas pour le moment, mais rien ne presse. “Je me laisse du temps pour faire des rencontres, pour m’imprégner des lieux”, explique Aline Sam-Giao. Sachant qu’une programmation d’orchestre s’organise deux ans à l’avance, il faudra attendre la saison 2025-2026 pour véritablement sentir la patte de cette dernière.

La nouvelle directrice, toutefois pleine d’ambition, a déjà toute sa place dans l’institution. “Celui qui veut commencer un grand voyage doit d’abord se choisir un bon compagnon”, déclare Jean-Pierre Hupkens, saluant par la même occasion le talent des équipes et des musiciens qui font la part belle à la culture liégeoise.