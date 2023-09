Course-poursuite d’Herstal à Grivegnée : le conducteur en fuite a glissé et s’est blessé

Les trois hommes, à la vue des policiers, ont alors pris la fuite à bord d’un véhicule non immatriculé. Ils ont démarré de la rue Henry Daco et ont entamé une course-poursuite avec les policiers. Le peloton anti-banditisme a été appelé en renfort. Le conducteur suspect roulait de manière très dangereuse en prenant des sens interdits et en zigzaguant pour empêcher la police de le dépasser. Coincés dans le cul-de-sac de la rue de Cracovie, à Grivegnée, les suspects ont pris la fuite à pied.

Le conducteur a rapidement été intercepté après avoir glissé sur la route et s’être blessé. Le passager avant a également pu être rattrapé. Le troisième suspect est parvenu à prendre la fuite. Un policier a été légèrement blessé lors de l’intervention.

Les deux suspects interpellés sont en séjour illégal et roulaient dans un véhicule non assuré. Ils ont été privés de liberté et déférés au parquet de Liège vendredi matin. Le dossier a été mis à l’instruction avec une demande de mandat d’arrêt à l’encontre du passager. Le conducteur, bien connu des services de police pour détention de stupéfiants, vols et infractions en matière de roulage, fait également l’objet d’un mandat d’arrêt.