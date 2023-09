Finalisation des travaux du tram : c’est signé

Nous l’annoncions au début de cet été : après une période de médiation/négociations menée entre la Région wallonne, l’Opérateur de Transport de Wallonie (OTW) et Tram’Ardent, un accord était intervenu entre ces différents acteurs pour déployer un plan “fixe” de finalisation des travaux du tram ; accord qui reposait toutefois sur différentes conditions et qui devait dès lors être soumis pour avis à l’Institut des Comptes Nationaux (ICN), à l’Inspection des Finances (IF) et à la Cellule d’Informations Financières (CIF) quant à la faisabilité comptable de l’opération avant que le TEC (OTW) puisse soumettre le dossier définitif au Gouvernement wallon… C’est désormais chose faite puisque la signature à l’avenant au contrat de partenariat public-privé a eu lieu ce 13 septembre…