Liège : défi de 3.000 km pour le sportif Adam Lemiere pour la recherche contre l'arthrose

La journée mondiale de l'arthrose est fixée le 17 septembre. Cette année, la thématique mise en lumière est la prévention par la pratique du sport. Au-delà des messages de sensibilisation en faveur de la pratique régulière d'une activité physique en tant qu'outil de prévention de l'arthrose, le sportif de l'extrême Adam Lemiere, âgé de 25 ans, va se lancer le défi de parcourir 3.000 kilomètres en pratiquant trois sports différents (course, cyclisme et natation).

Défi hors norme

"Il s'agit d'une première mondiale car c'est la première fois qu'une telle distance sera pratiquée dans des conditions climatiques si extrêmes. Je vais d'abord relier Paris à Gibraltar à vélo, ensuite traverser le détroit de Gibraltar à la nage et enfin parcourir 800 km en altitude entre Gibraltar et Ouarzazate en terminant par le célèbre Marathon des Sables considéré comme la compétition de trail la plus exigeante puisque cela représente 250 km dans le désert du Sahara sous des températures avoisinant les 50 degrés", a expliqué Adam Lemiere, lors de sa venue à Liège pour la présentation de ce défi hors norme.

Ce défi, Adam Lemiere le réalisera en mars 2024, sur une période de 15 à 20 jours. Au-delà de l'aspect sportif, l'effort s'inscrit dans le cadre d'une étude pilote visant à mesurer l'impact de conditions extrêmes sur les articulations.

L'arthrose est une maladie qui touche les articulations, qui se caractérise par la perte progressive du cartilage et qui se manifeste par des douleurs lors de mouvements. On estime que cette maladie affecte 520 millions de personnes dans le monde.