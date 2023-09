Permis octroyé pour l’îlot Saint-Joseph

Depuis plusieurs années en effet, les services de l’hôpital Saint-Joseph ont quitté ces bâtiments originels pour rejoindre le CHC du Mont Légia, laissant dans ce quartier un vaste site désaffecté… à réhabiliter. Pour éviter qu’un chancre se crée en plein milieu de ce quartier, un projet de réhabilitation de cet espace a dès lors été enclenché, l’objectif étant de revitaliser toute la zone. Le permis délivré vise ni plus ni moins la création "d’un nouveau quartier dans le quartier".

Dans la zone, on parle effectivement de : 196 logements dont 16 maisons mitoyennes et 180 appartements, de superficie et typologie variées à savoir 4 studios, 19 logements une chambre, 131 logements deux chambres, 30 logements trois chambres, dont 4 maisons, 2 maisons de quatre chambres, 10 maisons de cinq chambres… mais aussi d’un commerce de proximité, des services et professions libérales, de bureaux (1.652 m²), d'un espace Horeca dans l’ancien couvent avec un lieu de culte dans la Chapelle, de 238 places de stationnement voitures et de 5 parkings motos en sous-sol, de 436 rangements vélos couverts… et 5.500 m² d'espaces verts.

”Cette rénovation commencera par la démolition de tous les bâtiments à l’exception de “l’ancien couvent” situé le long de la rue de La Légia, et de la chapelle et se terminera par la reconstruction du site par la création de nouveaux îlots résidentiels”, détaillent les autorités liégeoises qui évoquent des logements “qualitatifs”, proches des axes fréquentés par les transports en commun. “Et les modes doux ne sont pas oubliés puisqu’ils sont intégrés dans le projet grâce aux différents accès prévus du nord au sud et de l’est à l’ouest, avec un axe principal entre la rue de Hesbaye et la rue Sainte-Marguerite”.

Patrimoine préservé

En sa qualité d’échevine du Patrimoine, Christine Defraigne se dit par ailleurs “très satisfaite de la préservation de l’ancien couvent et de la chapelle qui sont des éléments patrimoniaux de qualité”. Pour rappel, l’immeuble de style néo-classique sis rue de La Légia, la chapelle qui s’y adosse également de style néo-classique ainsi que la fontaine de la Samaritaine réalisée en 1721 sise rue Sainte-Marguerite sont repris à l’Inventaire du Patrimoine immobilier culturel (IPIC).

Détail “vert” enfin : 35 arbres seront plantés dans l’îlot, jardin suspendu côté Wacheray.