Le 14 décembre 2018, un agent du SPF Mobilité s’est retrouvé à hauteur du rond-point de l’avenue de la Résistance à Soumagne. L’agent qui voulait aller retrouver des collègues qui se trouvaient dans une sandwicherie de l’autre côté du rond-point s’est retrouvé entouré de gilets jaunes ! Il a été bloqué et il a forcé le barrage des gilets jaunes en continuant à avancer. Il a même actionné ses feux bleus pour qu’ils s’écartent. Cette attitude a suscité une vive réaction dans le chef d’Hubert. Ce dernier a appelé la police pour signaler l’incident avant de raccrocher subitement. L’agent a rejoint ses collègues.

Agressé par-derrière

Quelques instants plus tard, il a été rattrapé par les “gilets jaunes” qui lui ont reproché son comportement dangereux. Il a été pris à partie et il a reçu des coups à l’arrière de la tête. Les collègues de l’homme ont dû intervenir pour les séparer et calmer les “gilets jaunes”. L’enquête a permis de déterminer avec certitude l’implication d’Hubert dans cette scène de coups.

Le 14 août 2019, Il a été entendu et a reconnu avoir “tapoté” dans la nuque le conducteur du véhicule qui avait forcé le barrage. Le 27 novembre 2019, le parquet a transmis le dossier au Service de Médiation pénale. Une formation à la gestion à la violence a d’abord été envisagée, mais elle a été abandonnée car Hubert craignait d’attraper le covid-19. Il a été orienté vers une prestation de travail d’intérêt général d’une durée de 50 heures qu’il n’a finalement pas commencée.

Le parquet a donc décidé de mettre le dossier à l’audience et de poursuivre le prévenu. “Il s’est retrouvé au milieu du rond-point alors qu’il y avait des gens dedans”, a déclaré le gilet jaune. “Je lui ai mis une baffe dans la nuque pour ne pas qu’il continue à avancer dans la foule.” Le tribunal a rappelé au gilet jaune que de bloquer un rond-point n’était pas permis et qu’il s’agissait d’une entrave à la circulation… Hubert a expliqué qu’il n’avait pas effectué la peine de travail parce qu’il était dépassé par les évènements à ce moment-là. Il aurait eu un infarctus et fait faillite. Selon lui, il n’était pas bien moralement. La partie civile réclamait 13 243 euros, le tribunal lui a accordé l’euro symbolique.