Condamné à 10 ans de prison pour délits sexuels, il retire son bracelet électronique et prend la fuite

L’homme était alors sommé de porter un bracelet électronique et de se rendre à la prison de Lantin pour purger sa peine. Cependant, celui-ci en a décidé autrement et a retiré son bracelet électronique avant de prendre la fuite. Depuis le 6 septembre, la Fugitive Active Search Team (FAST) était à sa recherche. Finalement, jeudi 14 septembre, Mike Delmotte a été arrêté “discrètement et sans problème” à Jupille-sur-Meuse.

Son avocat, Maître Jaminon, explique que “toute forme d’évasion n’est pas sanctionnable”, d’autant plus que le prévenu a “respecté le port du bracelet électronique durant le temps de l’enquête et du procès”. Le condamné a été transféré à la prison de Lantin, où il purgera sa peine de prison.